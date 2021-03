Die Pandemie beginnt

Als Angela Merkel am 22. März 2020 vor die Presse tritt, um die Menschen über das erste Kontaktverbot der Corona-Krise zu informieren, ist das Virus schon seit fast zwei Monaten in Deutschland angekommen. Ende Januar war in Bayern die erste offizielle Infektion mit SARS-CoV-2 bestätigt worden. Am 25. Februar wird im Kreis Heinsberg der erste Covid-Fall in NRW bekannt. Am Tag der Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel liegt die Zahl der Infizierten in Nordrhein-Westfalen bei 7.361, die der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche bei 30.