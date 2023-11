Der Holibri ist ein Nahverkehrspilotprojekt für den ländlichen Raum. Früher gab es hier fünf Stadtbuslinien, doch vier davon wurden gestrichen. Stattdessen fahren nun fünf vollelektrische Kleinbusse durch die Stadt – ohne feste Route, ohne festen Fahrplan – nur auf Bestellung. Bestellt werden kann der Bus per App oder per Telefon, auch Tage in Voraus. Bisherige Bilanz: Deutlich mehr Menschen in Höxter nutzen nun den Nahverkehr. Zweieinhalb mal mehr Fahrgäste zählt Marcus Klugmann vom örtlichen Nahverkehrsverbund.

Aber: Die Holibri-Linien kosten mehr als die damaligen fünf Stadtbusse. Noch bis November 2024 wird das Projekt mit 1,5 Millionen Euro vom Land bezuschusst, danach muss die Stadt die Kosten selbst stemmen – und hofft auf Landesmittel.