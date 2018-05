Vor 25 Jahren: Brandanschlag in Solingen

Vollbild

Schon bei den Löscharbeiten wird deutlich: Das Feuer in Solingen wurde gelegt. Im Eingang finden die Ermittler Spuren von Benzin.



Der Brandanschlag von Solingen ist der traurige Höhepunkt einer Serie fremdenfeindlich und rassistisch motivierter Anschläge zu Beginn der 1990er Jahre in Deutschland. Unter anderem gab es ein halbes Jahr zuvor einen Brandanschlag in Mölln, beim dem drei türkischstämmige Menschen starben.



Extremismus-Experten sehen in den Taten einen Zusammenhang mit der Diskussion um die Asylpolitik der Bundesregierung. Die Zahl rechtsextremer Taten war sprunghaft angestiegen. Rechtsextreme gibt es zu dieser Zeit auch in Solingen. Öffentlich nimmt das kaum jemand wahr.