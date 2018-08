WDR 3 entdeckt Leonard Bernsteins Kammermusikwerke

Der Dirigent

Aber Bernstein war nicht nur ein begnadeter Komponist, sondern auch ein vielbeachteter Dirigent: Seinen ersten großen Auftritt meisterte er mit gerade mal 25 Jahren, als er für den erkrankten Bruno Walter einsprang und ein Konzert mit den New Yorker Philharmonikern in der Carnegie Hall leitete. Musiker, Publikum und selbst die Kritiker waren begeistert.



In den Folgejahren trat Bernstein als Gastdirigent mit den berühmtesten Orchestern der Vereinigten Staaten auf. 1958 erhielt er als erster Amerikaner und jüngster Dirigent in der Geschichte den Chefposten bei den New Yorker Philharmonikern.