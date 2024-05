Besser bedienbare Geld- und Ticket-Automaten

Das Leitsystem am Dortmunder Hauptbahnhof führt unter anderem zu einem Geldautomaten. Praktisch, denn oft vergesse ich vor dem Losfahren, dass ich noch Bargeld abheben wollte. Dieser Automat ist für mich allerdings schwer zu bedienen.

Es gibt zwar für jeden Befehl Tasten statt einem Touch-Screen, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist – aber was diese Tasten tun, ist nicht klar. Ich muss also mindestens einmal mit einer sehenden Person vor Ort gewesen sein, die mir die Bedienung erklärt. Selbst wenn ich mir das merke, kann es aber passieren, dass es am Hauptbahnhof so laut und trubelig ist, dass ich nicht höre, ob der Automat einen Tastendruck auch tatsächlich angenommen hat. Ich laufe also Gefahr, am Ende etwas eingegeben zu haben, was ich gar nicht wollte. Vielleicht habe ich dann einen falschen Betrag abgehoben, der Vorgang wird abgebrochen, im schlimmsten Fall wird meine Karte eingezogen.