ARD Radio Tatort Task Force Hamm

Neun Regionen, neun Teams

Von Hamburg über Hamm bis Saarlouis, Stuttgart und Bruck am Inn wird ermittelt. Mehr als eine Million Fans - zehn Jahre nach der Erstausstrahlung ist der ARD Radio Tatort beliebter denn je.



Zum Jubiläum gibt es daher was ganz besonderes auf die Ohren: Die zweistündige Jubiläumsfolge "Paradise City" wird am 13. Januar 2018 um 20:04 Uhr zeitgleich in allen Landesrundfunkanstalten ausgestrahlt.