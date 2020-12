2019 waren 44 Prozent der Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

Fast acht Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schwerbehinderung. Mindestens. Denn längst nicht alle, die Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis hätten, beantragen ihn auch – etwa weil Nachteile befürchtet werden.



Rechtliche Rahmenbedingungen



Um überhaupt am Arbeitsleben teilnehmen zu können, ist es für Menschen mit Behinderung wichtig, dass Arbeitsplätze zugänglich sind. Zudem bedeutet Inklusion ja nicht nur das Recht des Behinderten, mit Nichtbehinderten zusammenzuarbeiten. Inklusion gilt auch in die andere Richtung.



Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind gegeben. Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, für gleiche Teilhabe am Arbeitsleben zu sorgen.



Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeiter*innen müssen mindestens fünf Prozent der Stellen mit Behinderten besetzen – wird diese Quote nicht erfüllt, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Zwar beschäftigen 75 Prozent der Unternehmen Menschen mit Behinderungen, doch nur ein Drittel erfüllt die vorgesehene Quote.



Wie es um die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt steht, untersucht einmal pro Jahr die "Aktion Mensch".



Corona-Pandemie mit weitreichenden Auswirkungen



Nach einer langjährigen positiven Entwicklung ist das Ergebnis in diesem Jahr ernüchternd. Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist auf dem höchsten Stand seit vier Jahren angekommen.



Damit trifft die Corona-Pandemie Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt besonders hart. „Seit 2013 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung fast stetig,“ resümiert Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institutes, das die Statistiken für die "Aktion Mensch" analysiert hat. „Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte. Allein von März bis April erhöhte sich die Zahl arbeitsloser Menschen mit Schwerbehinderung um mehr als 10.000.“



Schwierige Rückkehr auf den Arbeitsmarkt



Gleichzeitig arbeiten viele Behinderte in hochqualifizierten und krisenfesteren Jobs, so dass die Arbeitslosigkeit weniger stark eingebrochen ist, wenn man sie mit dem allgemeinen Trend vergleicht. So hat sich der Bestand der Arbeitslosen insgesamt im November diesen Jahres um über 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht, der der Behinderten um über 13 Prozent.

Dennoch waren zuletzt mehr als 171.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet - so viele wie seit seit vier Jahren nicht mehr.



Das Problem: Einmal in der Arbeitslosigkeit dauert es erfahrungsgemäß länger, bis Arbeitnehmer*innen mit Einschränkungen wieder einen Job finden, auch wenn sich die Wirtschaft erholt.



Eine Entwicklung, die Christina Marx von der „Aktion Mensch“ mit Sorge betrachtet.