Judenhass in Europa - Multimedia-Reportage

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Polen mehr als drei Millionen Juden, nach der Vernichtung durch die Nazis noch ca. 230.000.



Von ihnen wanderten in den Nachkriegsjahren ca. 180.000 vor allem nach Israel und in die USA aus. Tausende Juden wurden zudem 1968 von der kommunistischen Partei zu Staatsfeinden erklärt und mussten Polen verlassen.



Wie viele Juden heute in Polen leben, ist unklar. Die Jewish Data Bank gab die Zahl 2010 mit 3.200 an.



Tatsächlich leben heute vermutlich deutlich mehr Juden in Polen. Viele Juden sind in gemischten Familien zur Welt gekommen, wissen teilweise gar nichts über den Glauben ihrer Vorfahren. Viele Juden verheimlichen auch bewusst ihre jüdische Herkunft.