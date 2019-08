Richard Stamm hat die Ausbildung durchgezogen und ist jetzt mit der mobilen Schmiede zwischen Dormagen und Mönchengladbach unterwegs. In seinem Kleintransporter hat er alle Werkzeuge, einen gasbetriebenen Ofen und jede Menge Eisen, die er den Pferden auf Maß anpasst.



Routiniert geht er dabei an die Arbeit, spricht beruhigend auf die Pferde ein. Die sind manchmal folgsam, manchmal zickig, manchmal schlagen sie auch aus. "Man braucht schon ein Verständnis für die Tiere", so Stamm. Das kommt auch bei den Kunden gut an. Pferdebesitzer Peter Hamacher aus Dormagen hat "vollstes Vertrauen" in Stamm. "Er ist ganz ruhig, er geht mit den Pferden gut um", so Hamacher. Es sei auch nicht nötig, die Pferde während des Beschlagens ständig festzuhalten.