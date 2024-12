Worum geht es in der Weihnachtszeit? Um Geschenke, Glühwein und Plätzchen? Auf jeden Fall! Aber auch darum, anderen Menschen zu helfen und ihnen Freude zu schenken. So wie es Millionen Ehrenamtliche in NRW bereits tun.

Mit diesem Adventskalender stellen wir bis Heiligabend täglich junge Menschen vor, die sich ehrenamtlich engagieren. Was treibt sie an? Worum geht es ihnen? Und was ist das Schönste an ihrer Tätigkeit?

Wir öffnen jeden Tag ein neues Türchen - und alle bisherigen gibt es dann an dieser Stelle zum Nachgucken und -lesen.