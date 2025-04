Ab 1996 gilt ein fester Subventionsbetrag. Insgesamt 7,5 Milliarden DM erhält der Bergbau 1996, sieben Milliarden DM in den darauffolgenden Jahren bis 2000. Danach sollen die Hilfen in nicht genanntem Umfang sinken.

Nach den Vereinbarungen zum endgültigen Ausstieg aus der Steinkohleförderung gibt es 2010 noch rund fünf aktive Zechen in NRW, darunter: Ibbenbüren. Hier arbeiten noch knapp 2.500 Bergleute.

Am 4.12.2018 geht die 500 Jahre alte Bergbautradition in Ibbenbüren zu Ende. In der Zeche Ibbenbüren wird der letzte Förderkorb mit Kohle ans Tageslicht gebracht. Mit dem Bergwerk in Ibbenbüren schließt die vorletzte Zeche in Deutschland. Am 21. Dezember ist - mit dem Förderstop auf der Zeche in Bottrop - der deutsche Steinkohlebergbau dann endgültig Geschichte.

