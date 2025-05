Ausweisung nach einem Jahr

Magdalenas Familie bleibt das erspart. Als eine polnische Familie bei ihr einziehen will, kommt Arka Bożek, der Chef des polnischen Verwaltungsbezirks, überraschend zu Besuch. Magdalenas Vater kennt ihn aus der Landwirtschaftskammer. 1937 hatte Emil Franzke ihm zur Flucht vor der SS ins Ausland verholfen. „Beide Männer begrüßten sich sehr herzlich und Herr Bozek half uns“, notiert Magdalena später. Er untersagt jede Maßnahme gegen die Familie und stellt ihr einen Schutzbrief aus.

Als auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 die Aussiedlung der Deutschen aus den Ostgebieten beschlossen wird, bietet Bozek sogar die Option zu bleiben an. „Vater lehnte jedoch ab mit der Begründung, dass er nicht als Einziger mit seiner Familie in Polen leben wollte.“ Am 8. Juli 1946 ist es soweit: Für alle deutschen Bewohner von Szonów - wie Schönau nun heißt - geht es per Güterzug sieben Tage lang durch die sowjetisch besetzte Zone. In Marienborn, an der Grenze zur britisch besetzten Zone, erfolgt der Wechsel in einen Personenzug. „Wir fuhren nach Wipperfürth.“