Alternativen zu Zucker sind auch nicht immer gesünder.

Sirup, Dicksäfte & Co.

Viele verschiedene Ersatzprodukte versprechen ein gesundes Süßen, da sie auch Vitamine, Mineralstoffe und Sekundäre Pflanzenstoffe liefern. Wenn man bedenkt, wieviel Zucker in Relation zu den gesunden Vitalstoffen enthalten ist, dann ist der Gesundheitswert aber auch hier nicht besonders hoch. Dicksäfte und Sirup haben ebenfalls viele Kalorien und kleben noch stärker an den Zähnen als Zucker. Kalt geschleuderter Honig ist in Sachen Gesundheit sicher die beste Wahl. Viele Produkte wie Agavendicksaft, Ahornsirup oder Kokosblütenzucker haben einen langen Transport hinter sich. Ökologischer ist es heimische Produkte zu wählen – z.B. Dicksaft von Früchten aus der Region oder Honig vom Imker um die Ecke.



Zuckeralkohole/ Zuckeraustauschstoffe

Stoffe wie Sorbit, Isomalt, Xylit und Erythrit zählen dazu. Sie werden in der Regel aus Obst und Gemüse gewonnen, enthalten deutlich weniger Kalorien als Haushaltszucker, entsprechen aber in etwa dessen Volumen. Sie haben einen geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, da sie ohne Insulin verwertet werden. Höher dosiert (mehr als 20 - 30 g pro Tag) können Zuckeralkohole Blähungen und Durchfall verursachen. Besonders trendy ist derzeit Erythrit, das allgemein besser verträglich ist als andere Zuckeralkohole.



Süßstoffe

Süßstoffe müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen und ihre Verwendung in Lebensmitteln unterliegt gesetzlichen Grenzwerten. Die bekanntesten Vertreter sind Saccharin (E 954), Cyclamat (E 952), Aspartam (E 951) oder Acesulfam-K (E 950). Ihre Süßkraft ist tausendfach höher als die von Zucker, dabei liefern sie aber so gut wie keine Kalorien und beeinflussen den Blutzuckerspiegel nicht. Wegen ihrer geringen Masse kann man sie in der Küche nicht wie Zucker verarbeiten. Süß essen ohne Reue also und ohne zusätzliche Kalorien? Experten warnen vor dem sogenannten „Masteffekt“ – der Genuss von Süßstoff suggeriert dem Gehir, dass Zucker kommt, der dann aber nicht geliefert wird. Daraufhin sendet das Gehirn Hungersignale aus.



Stevia

Stevioglykoside sind kalorienfreie Süßstoffe, die in einem aufwändigen Verfahren aus der Stevia-Pflanze gewonnen werden. Bei uns sind Steviolglycoside (E 960) seit 2011 als Süßstoff zugelassen. Die Süßkraft ist rund 300 Mal höher als die von Haushaltszucker. Beim Kochen und Backen muss man spezielle Rezepte verwenden, da Stevia nicht 1:1 Zucker ersetzen kann. Stevia hat keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Naturbelassene Steviablättchen oder Produkte daraus haben einen leichten Lakritz-Geschmack.