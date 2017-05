Sportwetten - So funktioniert der große Betrug

Sportwetten sind weltweit ein Milliardengeschäft. Heute können Wetter 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf der ganzen Welt Sportwetten platzieren. In Deutschland stiegen laut dem Finanzministerium die Steuereinnahmen aus Sportwetten 2016 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 28 Prozent an. Daraus lassen sich Wetteinsätze in Höhe von mehr als sechs Milliarden Euro in Deutschland ableiten.



Die seriösen europäischen Wettanbieter gehen gegen Wettbetrug vor, arbeiten immer wieder mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Sie können Spiele bei verdächtigen Wettbewegungen auch vom Markt nehmen - den Schaden dadurch aber nicht verhindern.