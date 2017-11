WDR 4 - Expedition Lieblingshits

Bombastisch

Nur in vier Städten weltweit traten Pink Floyd 1980/81 auf ihrer "The Wall"-Tour auf: In New York, Los Angeles, London - und Dortmund. Kein Wunder, dass sich damals halb Deutschland auf den Weg in die Westfalenmetropole machte: Die Bahn setzte Sonderzüge ein, die Fans standen Schlange. Insgesamt 80.000 Zuschauer sahen die acht Konzerte der Band in Dortmund - und waren überwältigt. Einer von ihnen: Der damals 15-jährige Martin Geyer.

Audio öffnen