WDR 2 MonTalk Live mit Benno Fuermann

Beim WDR 2 MonTalk erzählt der gut aufgelegte Berliner auch von seinem jüngsten Projekt, "Volt" - einer knallharten Geschichte um einen Polizisten, der im Affekt einen Flüchtling erschießt. An dem Film habe ihn die brisante Thematik gereizt, so Fürmann. Der Film, der am 2. Februar in die Kinos kommt, erzählt auch davon, wie sich die Oberschicht in Hochsicherheitszonen vom Rest der Gesellschaft abschottet. "Und in Südafrika ist so was schon lange Realität", erzählt Fürmann. Wenn man dort jemanden privat zuhause besuche, gehe es nie in erster Linie darum, ob er "schön" wohne, sondern ob die Wohnung "sicher" sei.