VR in der Wissenschaft

Echte Gefühle und Empathie

Virtuelle Realitäten ermöglichen uns Menschen eine "authentische Erfahrung", so beschreibt es der Computerexperte Mel Slater, Professor an der Uni in Barcelona und einer der VR-Pioniere in Europa. In diesen Welten "können wir Dinge tun, die wir in der realen Welt nicht können".



Möglicher Einsatz: Suchterkrankungen



Das gilt auch für die Behandlung von Patienten. Vielversprechend sind die bisherigen Ergebnissen bei VR-gestützter Behandlung von Suchtkranken, wie der Psychologe Andreas Mühlberger von der Uni Regensburg erklärt: "Risikosituationen, denen beispielsweise ein trockener Alkoholiker ausgesetzt ist, kann man üben: Etwa in eine (virtuelle) Kneipe zu gehen und eben keinen Alkohol zu trinken." Man könne die Patienten der Situation aussetzen, in der normalerweise das "Craving" nach der Droge besonders stark ist - "übt dann aber neue Verhaltensweisen ein in der virtuellen Realität".



Chirurgen lernen in der Ausbildung virtuelle Operationen. Schüler begeben sich auf eine virtuelle Reise durch den Körper, um sich die Funktion unseres Verdauungssystems besser einzuprägen. Piloten trainieren Flüge, Menschen reisen an unbekannte Orte.



VR beeinflusst unsere Wahrnehmung



Wir können aber in der VR ganz anders sein, in einen anderen Körper schlüpfen - einen so genannten Avatar, der uns ähnlich sehen kann, aber nicht muss. Studien haben ergeben, dass Menschen in der echten Welt ihre Vorurteile verringern, wenn sie in VR-Umgebung einen Körper mit anderer Hautfarbe hatten. War ihr Avatar deutlich älter und hatte mit den alterstypischen Gebrechen zu kämpfen, waren sie in der Realität eher bereit, in ihre Altersversorgung zu investieren. Daher wird VR auch als "Empathie-Maschine" bezeichnet.