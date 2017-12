"Revolution im Radio"

Hanns Dieter Hüsch moderierte in jungen Jahren die "Unterhaltung am Wochenende"

"16.05 bis 18.20 Unterhaltung am Wochenende" - fein säuberlich ist die erste Sendung im dicken schwarzen Sendebuch vermerkt. Das war am 2. Dezember 1967 und der Geburtstag einer der ältesten Sendungen im WDR-Hörfunkprogramm.



Der WDR versprach im Untertitel der Sendung "Schlager, Jazz, Chanson, Kabarett und Feuilleton" - und umschrieb damit bereits präzise, was in den kommenden 50 Jahren unter dem Titel "Unterhaltung am Wochenende" legendär werden sollte.



"Das war damals ein kulturelles Bildungsprogramm", erinnert sich Hans Jacobshagen, der heute zusammen mit Anja Iven für die Unterhaltung am Wochenende verantwortlich ist. Es war eine Sendung, die es so noch nicht im Radio gab. Florian Quecke, Wellenchef von WDR 5, bezeichnete die "Unterhaltung am Wochenende" jüngst sogar als "Revolution im Radio." Seit Ende der 60er Jahre bot sie jungen Kabarettisten, Musikern und Komikern die Chance, ein großes Publikum zu erreichen.



Sprungbrett für Kabarettisten



Im Laufe der Jahre nahmen im WDR-Studio einige Karrieren Fahrt auf: Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe oder Hape Kerkeling feierten hier erste Erfolge. Elke Heidenreich entwickelte ihre Figur Else Stratmann und Konrad Beikircher verwandelte sich regelmäßig in die Frau Walterscheid aus der Bäckerei Roleber.