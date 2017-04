Vollbild

Eritrea zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. Der aktuelle Human Development Report der Vereinten Nationen führt das Land auf Platz 179 von 188. Im vergangenen Jahr führte die seit 1993 regierende "Übergangsregierung" unter Präsident Isayas Afewerki neue Geldscheine ein, was die Einkommenslage der Menschen weiter verschlechtert hat. Denn seitdem dürfen Einzelpersonen nur noch 5.000 Nafka (296 Euro) pro Monat von ihrem Bankkonto abheben.



Rund zwei Millionen Menschen sind in den vergangenen Jahren aus Eritrea geflohen. Sie fliehen nicht nur wegen der wirtschaftlichen Not, sondern auch wegen der verheerenden Menschrechtslage. Ein Recht auf freie Meinungsäußerung existiert faktisch nicht. Auf der im April 2017 von der Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit belegt Eritrea den vorletzten Platz, knapp vor Nordkorea.



Der Dienst in der "Volksarmee" ist obligatorisch und kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Tausende politische Gefangene sitzen ohne Anklagerehebung und Gerichtsverfahren im Gefängnis. Laut Amnesty International dürfen Menschen zwischen fünf und 50 Jahren nicht ausreisen. Wer bei der Flucht aufgegriffen wird kommt in Haft.



Der Sport bietet daher auch eine der wenigen Möglichkeiten, das Land legal zu verlassen. Auch vom Militärdienst ist man als Profisportler nach einem halben Jahr Grundausbildung freigestellt. Und so riskieren die Fahrer bei der Tour d'Eritrea alles.