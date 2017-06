Skulptur Projekte Münster 2017

Mika Rottenberg aus Argentinien hat in einem ehemaligen Asialaden in der Gartenstraße eine Installation mit chinesischem Billigspielzeug und Fastfood geschaffen. Leider ist sie nur halb so knallig wie das, was Rottenberg sonst so macht.



Nebenan läuft Rottenbergs Film "Cosmic Generator", der über den Handel Orte und Menschen aus Mexiko, Kalifiornien oder China miteinander verknüpft.



Die Kritik am Ausverkauf des globalen Kapitalismus ist offensichtlich.