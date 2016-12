Sekt und Champagner

So wird Sekt hergestellt

Im ersten Schritt wird der Grundwein hergestellt, der oft schon eine hohe Qualität hat. Der Kellermeister stellt dann in der Regel eine Mischung aus verschiedenen Grundweinen (Cuvée) her, die sich im Zucker- und Säuregehalt ergänzen. So wird garantiert, dass der Sekt über die Jahre hinweg immer gleich schmeckt. Anschließend werden Zucker und Hefe zugefügt (Tirage), damit die zweite Gärung beginnen kann, die einige Wochen dauert. Aus dem Grundwein wird dabei der Schaumwein, da jetzt die Kohlensäure entsteht.



Bei hochwertigem Schaumwein lagern die Flaschen dann noch - teilweise viele Monaten lang. In dieser Zeit bilden sich Aromen heraus.



Die 3 unterschiedlichen Verfahren für die zweite Gärung:



1. Traditionelle Flaschengärung

Aufwändiges und teures Verfahren, das aus der Champagne stammt. Der Grundwein wird dabei in Flaschen abgefüllt, Hefe und Zucker kommen dazu. Dann findet die zweite Gärung statt. Der Schaumwein bleibt in dieser Flasche, die Heferückstände werden entfernt – durch sogenanntes Abrütteln und Degorgieren.



2. Flaschengärung/Transvasier Verfahren

Hier findet die zweite Gärung ebenfalls in der Flasche statt. Der gereifte Sekt wird dann aber filtriert, in Drucktanks gefüllt und dann erneut in Flaschen abgefüllt. Diese Methode ist kostensparend.



3. Tankgärung

Bei diesem günstigsten Verfahren findet die zweite Gärung in großen Tanks statt. Um den Prozess zu beschleunigen kann ein Rührwerk eingesetzt werden. Der fertige Sekt wird dann gefiltert und in Flaschen abgefüllt.