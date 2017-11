Paradise Papers

Geldsegen – auch für die Schweiz Hohe Summen

Glencore ist eine der größten Firmen der Welt und seine Manager gehören zu den reichsten Männern der Schweiz.



Zum Beispiel Ivan Glasenberg. Der Vorstandschef von Glencore ist Milliardär. 2011 geht Glencore an die Börse. Glasenberg verdient dabei so viel Geld, dass er eine Rekordsumme an Einkommenssteuer zahlen muss. Nämlich 360 Millionen Schweizer Franken, das waren über 290 Millionen Euro – nur an Einkommenssteuer.



Sein Heimatort Rüschlikon ist an Reichtum gewöhnt. Aber nicht an solche Summen.