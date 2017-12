Loveparade: Von der Katastrophe zum Prozess

Die Nacht der tausend Lichter

Vor dem Hauptbahnhof: Das rund zehn Tonnen schwere Stahldenkmal des Duisburger Künstlers G. Losemann.

Vollbild

Das Unglück soll nicht vergessen werden - darum kämpft Jörn Teich jeden Tag. Er spricht mit Angehörigen und Betroffenen, verhandelt mit Vertretern der Stadt. Jedes Jahr organisiert er eine Gedenkfeier.



2011 wurde ein Mahnmal für die Opfer errichtet: Eine 3,5 Meter hohe Stahltafel und 21 ineinander stürzende Balken, die für die Opfer stehen. Vor dem Hauptbahnhof wurden dazu 21 Magnolien gepflanzt - auch sie sollen an die Opfer erinnern. Viele kleine Zeichen, mit denen die Katastrophe in Duisburg präsent bleiben soll.



Wichtiger als diese Zeichen ist für die Betroffenen die Nacht der tausend Lichter, die ebenfalls von Jörn Teich organisiert wird. Es ist ein stilles Gedenken an das, was war. Hier können sie zusammenkommen und gemeinsam trauern. Doch auch das ist nur ein geringer Trost, weiß Helfer Teich.