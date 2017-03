Rockpalast-Nächte in den 80ern

6. Rockpalast-Nacht am 19.4.1980

The Blues Band // Joan Armatrading // Ian Hunter Feat. Mick Ronson // ZZ Top



7. Rockpalast-Nacht am 18.10.1980

Graham Parker And The Rumour // The Police // Jack Bruce And Friends



9. Rockpalast-Nacht am 28.3.1981

The Who // Grateful Dead



10. Rockpalast-Nacht am 17.10.1981

The Undertones // Mink de Ville // Black Uhuru // Roger Chapman And The Shortlist



11. Rockpalast-Nacht am 3.4.1982

Rick James // Van Morrisson // The Kinks



12. Rockpalast-Nacht am 16.10.1982

Little Steven And The Disciples Of Soul // Gianna Nannini // Kid Creole & The Coconuts



13. Rockpalast-Nacht am 17.4.1983

Dexy's Midnight Runners // Joe Jackson // King Sunny Adé And His African Beats



13. Rockpalast-Nacht am 15.10.1983

Bryan Adams // Elvis Costello And The Attractions // Cheap Trick



14. Rockpalast-Nacht am 13.10.1984

Huey Lewis And The News // Chalice // Level 42 // John Cale Band



15. Rockpalast-Nacht am 30.3.1985

Wolf Maahn und die Deserteure // Paul Young And The Royal Family // Al Jarreau // Prince (live aus Syracuse, NY)



16. Rockpalast-Nacht am 19.10.1985

The Armoury Show // Squeeze // Rodgau Monotones // Rubén Blades y Seis Del Solar



17. Rockpalast-Nacht am 15.3.1986

Big Country // Jackson Browne // BAP