Zehn Jahre nach Kyill - Ein Orkan und seine Folgen

Auf einer Freifläche, die durch Kyrill am Rothaarsteig bei Bad Berleburg entstanden war, wurde 2010 ein Schaugehege für eine Wisentherde angelegt.



So wurden nach mehr als 200 Jahren erstmals wieder Wisente in Deutschland angesiedelt. Eine zweite Herde Wisente lebt frei in den Wäldern der Region. Das führte allerdings wiederholt zu Konflikten mit den Waldbesitzern.



Auch der Bürgerwald in Brilon und der Kyrill-Pfad ziehen jedes Jahr Tausende Besucher an. Für den Tourismus hat der Orkan also neue Möglichkeiten in der Region geschaffen.