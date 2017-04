Konrad Adenauer

Audio anhören





Seit seiner ausgabenreichen Zeit als Kölner Oberbürgermeister sehen viele ihn so. Und privat? "Er konnte nicht mit Geld umgehen", sagt der Historiker Daniel Koerfer.





Aber auch das einfache Boccia liebt Adenauer. In seinem Urlaubsort Cadenabbia am Comer See und zu Hause in Rhöndorf bei Bonn spielt er es oft.