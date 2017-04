Kleine Parteien bei der NRW Landtagswahl

Mit Infoständen und Plakaten will die V-Partei³ im Wahlkampf auf sich aufmerksam machen. Eine besondere Aktion fand Mitte April 2017 in Köln statt. Dort machte die V-Partei³ auf die Feinstaubbelastung in der Stadt aufmerksam. Dazu hatten sich einige Mitglieder weiße Overall übergezogen und Atemmasken aufgesetzt. An einem Fußgängerüberweg am Neumarkt hielten sie Autofahrern ihre Transparente entgegen, während diese an der Ampel warten mussten.