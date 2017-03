Kastration beim Hund - sinnvoll oder gefährlich?

Missverständnisse bei der Risikoabwägung

Ein von vielen Tierärzten aufgeführtes Argument für die Kastration des Hundes ist die Tumorprophylaxe. Also beispielsweise die Kastration zur Verhinderung von späterer Mammatumoren oder Hodentumoren.



Tatsächlich schützt die Kastration vor Tumorbildung und Entzündungen, insbesondere in den betroffenen Keimdrüsen. Ohne Hoden kann ein Rüde auch keine Hodenkrebs mehr bekommen. Wichtig ist die Abwägung der Risiken und dabei kommt es oft zu Missverständnissen.



Beispielsweise wird bei der Hündin oft zu einer frühen Kastration geraten, da sonst das Krebsrisiko drastisch ansteigen würde. 25% aller Hündinnen, die nicht oder erst zu spät kastriert würden, so die verbreitete Meinung, würden Krebs bekommen. Das ist falsch!



Doch bei den beschriebenen 25% Krebsrisiko handelt es sich schlicht um ein Missverständnis, bzw. eine Fehlinterpretation der Zahlen. Diese 25% beziehen sich nämlich nicht auf die Gesamtheit alle Hunde, sondern nur auf die kleine Risikogruppe, in welche weniger als 2% der Hündinnen fallen. Laut einiger Studien sinkt das Risiko auf nahezu 0%, wenn man vor der ersten Läufigkeit kastriert. Bei einer Kastration nach der zweiten Läufigkeit ist das Risiko etwa 0,5%, also 25% des Risikos von unkastrierten Hündinnen. Aus dieser einfachen Rechnung resultiert die Fehlannahme, das Krebsrisiko bei einer zu späten Kastration liege bei 25%.