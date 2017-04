Flughafen Düsseldorf wird 90 Jahre alt

Früh am Morgen erwacht der Flughafen Düsseldorf (DUS) langsam zum Leben. An einem normalen Wochentag sind die ersten Fluggäste meist Geschäftsreisende. Sie kommen, suchen ihre Flüge und ziehen ihre kleinen Rollkoffer durch die große Abflughalle. 23,5 Millionen Passagiere brechen von Düsseldorf Lohausen jedes Jahr in die Ferne auf – zur Arbeit, in den Urlaub, auf Verwandtenbesuch. Im Minutentakt starten und landen die Flieger. Trennen Menschen und bringen sie wieder zusammen. Der Flughafen ist ein Ort mit 90-jähriger Geschichte und ein Ort für Geschichten. In dieser Multimedia-Reportage erzählen Passagiere und Menschen, die am Flughafen arbeiten, über ihr Leben am und mit dem DUS.