Die gefaltete Welt des Erwin Hapke

Ein Schritt ist trotzdem schon getan: 2017 reist der "Nietzsche-Raum" in die Schweiz, um in einer Schau über die Zeit in der Kunst eins zu eins wieder aufgebaut zu werden.



Ganz im Sinne Erwin Hapkes ist das nicht.



"Die Papierbilder meiner Tätigkeit sollen für immer zu Hause versammelt bleiben", heißt es in seinem Vermächtnis, das in mehreren Räumen klebt. "Für Ausstellungen anderswo müssen sie alle nachgebaut werden."