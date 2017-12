Das ist unser Bier - 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot

Bier- und Brauerei-Vielfalt in NRW

Deutschlandweit existieren fast 1.400 Brauereien. Knapp 130 davon brauen ihre Biere in NRW. Zu ihnen gehört auch die Brauerei Vormann in Hagen-Dahl. Doch nicht nur die Zahl der Braustellen ist beeindruckend. NRW ist auch bekannt für verschiedene Bierstile in unterschiedlichen Regionen. Das Kölsch in Köln, das Alt in Düsseldorf und am Niederrhein, das Pils im Sauerland, Exportbier aus dem Ruhrgebiet und das Landbier aus dem ostwestfälischen sind nur einige Spezialitäten. Aber was macht ein gutes Bier eigentlich aus? Einer, der es wissen muss, ist Biersommelier Matthias Kliemt aus Recklinghausen, zugleich Bierbotschafter des Landes Nordrhein-Westfalen.