30 Jahre Eurosonic Noorderslag Rockpalast Special

Ohne Noorderslag kein Eurosonic?

Das kann man so sagen, denn alles beginnt mit dem 1986 in Leben gerufene Ein-Tages-Festival Noorderslag. Hier spielen ausschließlich niederländische und belgische Bands.

Erst zehn Jahre später wird das Noorderslag in das Showcase-Festival Eurosonic integriert und Groningen endgültig zur ganz besonderen Musikmetropole.



Das Ziel, eine Plattform für europäische Musik zu schaffen wird über all die Jahre verfolgt und beibehalten.



Mittlerweile findet das Noorderslag als wichtigstes Podium niederländischer Popmusik am Samstagabend statt. Im Musiktheater De Oosterpoort treten die neuesten und besten niederländischen Künstler auf.



Das Eurosonic geht von Mittwoch bis Freitag. In der gesamten Innenstadt spielen Bands und Künstler in verschiedenen Venues. Frische Luft und gute Sounds gibt es zusätzlich von Donnerstag bis Samstag beim Eurosonic Air auf dem Grote Markt - und das sogar kostenlos!