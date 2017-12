100 Jahre Heinrich Boell

Vollbild

Seine erste Buchveröffentlichung war die Erzählung "Der Zug war pünktlich" (1949). Sie schilderte ebenso wie der Erzählungs-Sammelband "Wanderer kommst du nach Spa..." (1950) die Situation im Nachkriegsdeutschland.



Den Durchbruch als Schriftsteller erlebte Böll 1951: Mit seiner Satire "Die schwarzen Schafe" gewann er den Literaturpreis der Gruppe 47. Danach konnte Heinrich Böll hauptberuflich als Schriftsteller leben - und seine junge Familie ernähren.



"Das irische Tagebuch" (1957) gehört zu seinen beliebtesten Werken und hat unter seinen Lesern eine große Irland-Begeisterung ausgelöst. Auch wenn es sich "Tagebuch" nennt, so ist

es doch keine Sammlung von privaten Notizen. Seine zahlreichen Irlanderfahrungen hat Böll in einer zugleich anekdotisch-unterhaltsamen und tiefsinnigen Art zu einem kurzweiligen Text verdichtet.



"Billard um halb zehn" (1959) ist ein Roman um die Architektenfamilie Fähmel. Es ist ein komplex gestaltetes Werk. Auf der Gegenwartsebene schildert es zehn Stunden aus dem Leben des Architekten Heinrich Fähmel. Kunstvoll eingewoben sind Rückblicke, Reflexionen und innere Monologe der

Familienmitglieder. Die Epochenbilanz behandelt wichtige Abschnitte der deutschen Geschichte seit der Jahrhundertwende. Der Roman ist keine leichte Kost. Kritiker bezeichnen ihn auch als überambitioniert.



Was für einen Aufruhr hatte Böll mit seinem Roman "Ansichten eines Clowns" (1963) ausgelöst! Der Autor wurde für die Ansichten seines Helden angefeindet. Es ist die Geschichte des Clowns Hans Schnier, der in "wilder Ehe" mit einer Frau lebt und nicht verkraftet, dass sie ihn verlässt, um einen Katholiken zu heiraten. Schnier stellt die katholische Moral in Frage, rechnet ab mit seinem reichen Elternhaus und den Alt-Nazis, die in der Bundesrepublik Karriere machten. "Einer der kirchlich orientierten Kritiker befürchtete 1963, mein Buch könnte in die Hände von Abiturienten geraten", schrieb Böll in einem Nachwort 1985. Und freute sich, dass der Roman zur Schullektüre geworden war.



"Gruppenbild mit Dame" (1971) umfasst 500 Seiten. Das Nobelpreiskomitee bezog sich 1972 bei der Begründung für den Preis ausdrücklich auf dieses Werk. Die Protagonistin Leni Pfeiffer - in der Verfilmung dargestellt von Romy Schneider - ist eine typische Böllfigur: eine Außenseiterin, in deren Leben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse spiegeln.



Zu den meistgelesenen Büchern Heinrich Bölls gehört "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (1974) - auch weil es für ganze Schülergenerationen Pflichtlektüre war. Aus der ehrbaren Katharina Blum wird eine kaltblütige Mörderin, die ihre Tat nicht bereut - diese Wandlung ist der Hetzkampagne einer Boulevardzeitung zuzuschreiben. Darum heißt das Werk auch im Untertitel: "Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann." Bereits 1975 verfilmte Volker Schlöndorff das Buch mit Angela Winkler in der Hauptrolle.



Den kurzweiligsten Einstieg in das Werk Bölls bieten seine Satiren: In "Nicht nur zur Weihnachtszeit" (1952) erfindet Böll die "Tannenbaum-Therapie" für Tante Milla. Fortan wird jeden Abend Heiligabend gefeiert. "Doktor Murkes gesammeltes Schweigen" (1958) spielt im Kölner WDR-Funkhaus. Die Satire handelt vom Hörfunk-Redakteur Dr. Murke, der Tonbänder des Literaten Bur-Marlottke bearbeiten muss. Im Mittelpunkt des Romans "Ende einer Dienstfahrt" (1966) stehen Vater und Sohn Gruhl. Sie entstammen dem kleinbürgerlichen Milieu einer Provinzstadt. Beide entlarven mit Witz und Zivilcourage die absurde Bürokratie der Bundeswehr.